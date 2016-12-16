Москва, 16 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Требования к должностным лицам организаций — участников госзакупок дополняются условием отсутствия у них судимости за передачу, предложение или обещание взятки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Взяточник

Документ был разработан Минтрудом России во исполнение межведомственного плана мероприятий по предупреждению и пресечению «откатов», получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа. По данным Минтруда, количество нарушений в данной сфере увеличивается.

Законопроектом предлагается не допускать к торгам организации, которые привлекались к административной ответственности за незаконную передачу, предложение или обещание вознаграждения в интересах юрлица. Запрет будет действовать в течение двух лет, в течение этого времени организация будет находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Законопроект направлен на развитие рынка добросовсетной конкуренции.

Также документ дополняет обязательные единые требования к участнику госзакупок отсутствием непогашенной или неснятой судимости за преступления, предусмотренные ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), 290 («Получение взятки»), 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ. Это касается физлица, участвующего в процедуре закупки, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, а также главного бухгалтера юрлица-участника закупки. В действующей редакции закон запрещает участвовать в госзакупках лицам, осужденным за преступления в сфере экономики.