Симферополь, 16 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. На южном склоне горы Ай-Петри (в сторону Ялты) сошло две снежных лавины и засыпали ранее закрытую для проезда горную дорогу Бахчисарай — Ялта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Alpinist.biz Сход лавины

«Утром с южного склона горы Ай-Петри в сторону Ялты на 50−52 км автодороги Бахчисара — Ялта сошло две лавины объемом снежной массы 40 и 70 метров кубических», — сообщили в МЧС.

В результате схода лавин пострадавших нет — дорогу ранее закрыли для проезда. При этом в ведомстве просят автомобилистов воздержаться от походов в горы из-за сложных погодных условий. «17−19 декабря в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин», — предупреждает МЧС.

В ночь на 16 декабря в Крыму был обильный снегопад. Коммунальные службы до сих пор не расчистили дороги от снега. В Крупных городах пробки: в больших заторах вместе с легковым транспортом стоят «скорые», пожарные машины и снегоуборочная техника.

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