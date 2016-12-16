Великий Новгород, 16 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов рассмотрят в первом чтении 28 декабря, на очередном заседании думы города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято сегодня, 16 декабря, на внеочередном заседании городского парламента. Первоначально предполагалось, что бюджет, ранее отклонённый депутатами, вновь будет обсуждаться в первом чтении сегодня.

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До 28 декабря над проектом документа будет работать согласительная комиссия. В её состав были делегированы депутаты Владислав Букетов, Илья Костусенко, Дмитрий Трофимов, Владимир Богомолов. От мэрии в неё вошли заместители главы администрации Юрий Пшеницын, Павел Морозов, Анатолий Осипов и председатель комитета финансов Елена Медеева.

«Логика подсказывает, что надо перенести обсуждение вопроса о бюджете и рассмотреть его после того, как свое заключение по проекту документа вынесет согласительная комиссия», — отметил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Также с повестки дня были сняты вопросы о приостановлении действия ряда льгот (выплаты при рождении двоен и дополнительные меры поддержки многодетных семей) и по студенческим проездным билетам. Все они будут обсуждаться в контексте утверждённых параметров бюджета муниципалитета на 2017 год — также в конце декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год, впервые свёрстанный без дефицита из-за достижения предельных значений муниципального долга (в 1,8 млрд рублей), был отклонён в первом чтении большинством голосов депутатов городской думы 1 декабря. Против принятия бюджета выступили все фракции городской думы («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко»), кроме «Справедливой России», которая голосовала свободно. За бюджет проголосовали всего два депутата.

Напомним, доходы и расходы бюджета Великого Новгорода на 2017 год, по проекту, составят около 4,5 млрд рублей, из которых собственные доходы — 1,8 млрд рублей. В целом, бюджет почти на 1,3 млрд рублей меньше бюджета нынешнего года. На социальные расходы предполагается направить 3,4 млрд рублей — 74% расходов бюджета, при этом в нём не предусмотрены траты на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений, сокращены бюджетные инвестиции в капитальное строительство.

Муниципальный долг Великого Новгорода прогнозируется в объёме 1,8 млрд рублей, в его структуре 91% — кредиты банков, бюджетных кредитов всего 9%. При этом госдолг Новгородской области составляет 15,4 млрд рублей, из них 71% — это бюджетные кредиты, кредитов банков — только 29%.

После отклонения бюджета спикер городской думы Владимир Тимофеев в эфире «Новгородского областного телевидения» раскритиковал социально-экономическое и финансовое состояние Великого Новгорода и предложил мэру Юрию Бобрышеву уйти в отставку. На публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета 12 декабря первый вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина заявила об однозначной позиции правительства региона о том, что бюджет областного центра должен быть принят. Городу пообещали финансовую помощь по наиболее проблемным вопросам, на которые в нынешнем бюджете муниципалитета нет средств.