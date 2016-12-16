Москва, 16 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном чтении закон о льготной пошлине для новых месторождений сверхвязкой нефти, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Gazprom.ru Добыча нефти

В закон «О таможенном тарифе» вносятся изменения, согласно которым правительство РФ получает право устанавливать специальные ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч мПа/с.

В правительстве рассчитывают, что такая норма будет стимулировать добывающие компании к активному внедрению инновационных технологий.

«Применение налоговых льгот позволит создать благоприятные условия для стимулирования разработки залежи или месторождений нефти с такими характеристиками, окажет положительное влияние на развитие новых, инновационных технологий добычи», — считают в правительстве РФ.

Ко второму чтению документа были одобрены поправки, предусматривающие применение особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины в течение 10 лет с момента начала разработки месторождения. Особая формула для расчета этой ставки будет действовать в течение 10 лет с начала разработки залежи, при условии, что она является новой и не введена в эксплуатацию до 1 января 2015 года.

В заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам необходимость поправки объяснили тем, что ряд компаний, которые начали добычу сверхвязкой нефти позже 2012 года, при сохранении ограничения применения особой формулы 2023 годом, лишаются возможности окупить затраты на разработку месторождений — поскольку окупаемость затрат, по экспертным оценкам, занимает не менее 10 лет.