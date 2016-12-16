В Петербурге могут запретить каретам ездить по дорогам
Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного Собрания озаботились движением лошадей и карет на городских улицах. Этот вопрос 16 декабря более получаса обсуждали на заседании комитета по законодательству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщил депутат Алексей Цивилев, Петербург является столицей каретного транспорта России, однако деятельность погонщиков совершенно не регламентирована, что приводит как к курьезным, так и трагическим ситуациям.
«У нас этим активно начинают заниматься, когда происходят какие-то неприятные события. Так, в 2008 году погибла дочь мэра Сочи под каретой, и 6 ноября у нас произошёл громкий случай с каретой, которая въехала в машину, и это было снято на видеорегистратор», — напомнил Цивилев.
На данный момент в Петербурге официально не требуется никаких особых разрешений на управление каретами и лошадьми, но при этом деятельность забюрократизирована настолько, что желающим заняться подобным бизнесом приходится согласовывать свои действия с шестью комитетами Смольного, чтобы утвердить маршрут.
Проблему для других участников движения составляют кареты, которые не снабжены регистрационными номерами, из-за чего невозможно зафиксировать ДТП, а также попрошайки, которые водят лошадей по улицам, собирая деньги якобы «на корм» животным. Кроме того, у карет в Петербурге не существует утверждённых точек парковки, где они могли бы организованно подбирать туристов, а погонщиком может стать любой гражданин старше 14 лет.
«Погонщики часто отклоняются от маршрутов, я их вижу у «Астории», они действительно атакуют туристов», — заметил вице-спикер Сергей Соловьев. Коммунист Александр Рассудов поделился впечатлениями от наблюдаемого им противостояния майоров полиции и ГИБДД, каждый из которых пытался сбросить ответственность друг на друга за ДТП с участием лошади без наездника и машины без водителя.
Госдума должна была рассмотреть законопроект, который решил бы эти проблемы, ещё в сентябре, он должен был начать действовать уже с 1 января. Однако проект так и не внесли в парламент. Субъект федерации собственными законодательными актами эту сферу регламентировать не может.
Но наиболее радикальное «решение» предложил единоросс Сергей Купченко. Вместо того, чтобы разобраться в вопросе, он считает нужным вовсе запретить движение лошадей и карет по городским улицам.
«Регулирование в такой форме этой деятельности влечет за собой бесконечное последующее регулирование частностей. А не проще ли вывести гужевой транспорт и верховую езду из понятия «городской транспорт» и запретить движение гужевого транспорта в Петербурге по дорогам общего пользования? Разрешить только в парках», — сказал Купченко.
«Запретить — это легче всего, чем разобраться. У нас в городе есть музей карет…», — попытался возразить ему Цивилев. «А у нас есть ещё и музей водки, давайте мы её всю перепробуем!» — перебил его Купченко.
В результате он добился того, что его предложение вошло в обращение, которое ЗакС направит в Госдуму. Заксобрание Петербурга поинтересуется причинами, по котором нужный законопроект Минтранса не был внесён в федеральный парламент и выступит с собственными комментариями. Депутаты считают, в частности, что Петербург следует поделить на зоны, и допускать кареты и лошадей лишь в некоторые из них.