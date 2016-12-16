Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного Собрания озаботились движением лошадей и карет на городских улицах. Этот вопрос 16 декабря более получаса обсуждали на заседании комитета по законодательству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1987. СССР Карета

Как сообщил депутат Алексей Цивилев, Петербург является столицей каретного транспорта России, однако деятельность погонщиков совершенно не регламентирована, что приводит как к курьезным, так и трагическим ситуациям.

«У нас этим активно начинают заниматься, когда происходят какие-то неприятные события. Так, в 2008 году погибла дочь мэра Сочи под каретой, и 6 ноября у нас произошёл громкий случай с каретой, которая въехала в машину, и это было снято на видеорегистратор», — напомнил Цивилев.

На данный момент в Петербурге официально не требуется никаких особых разрешений на управление каретами и лошадьми, но при этом деятельность забюрократизирована настолько, что желающим заняться подобным бизнесом приходится согласовывать свои действия с шестью комитетами Смольного, чтобы утвердить маршрут.

Проблему для других участников движения составляют кареты, которые не снабжены регистрационными номерами, из-за чего невозможно зафиксировать ДТП, а также попрошайки, которые водят лошадей по улицам, собирая деньги якобы «на корм» животным. Кроме того, у карет в Петербурге не существует утверждённых точек парковки, где они могли бы организованно подбирать туристов, а погонщиком может стать любой гражданин старше 14 лет.

«Погонщики часто отклоняются от маршрутов, я их вижу у «Астории», они действительно атакуют туристов», — заметил вице-спикер Сергей Соловьев. Коммунист Александр Рассудов поделился впечатлениями от наблюдаемого им противостояния майоров полиции и ГИБДД, каждый из которых пытался сбросить ответственность друг на друга за ДТП с участием лошади без наездника и машины без водителя.

Госдума должна была рассмотреть законопроект, который решил бы эти проблемы, ещё в сентябре, он должен был начать действовать уже с 1 января. Однако проект так и не внесли в парламент. Субъект федерации собственными законодательными актами эту сферу регламентировать не может.

Но наиболее радикальное «решение» предложил единоросс Сергей Купченко. Вместо того, чтобы разобраться в вопросе, он считает нужным вовсе запретить движение лошадей и карет по городским улицам.

«Регулирование в такой форме этой деятельности влечет за собой бесконечное последующее регулирование частностей. А не проще ли вывести гужевой транспорт и верховую езду из понятия «городской транспорт» и запретить движение гужевого транспорта в Петербурге по дорогам общего пользования? Разрешить только в парках», — сказал Купченко.

«Запретить — это легче всего, чем разобраться. У нас в городе есть музей карет…», — попытался возразить ему Цивилев. «А у нас есть ещё и музей водки, давайте мы её всю перепробуем!» — перебил его Купченко.

В результате он добился того, что его предложение вошло в обращение, которое ЗакС направит в Госдуму. Заксобрание Петербурга поинтересуется причинами, по котором нужный законопроект Минтранса не был внесён в федеральный парламент и выступит с собственными комментариями. Депутаты считают, в частности, что Петербург следует поделить на зоны, и допускать кареты и лошадей лишь в некоторые из них.