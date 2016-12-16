Москва, 16 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Актриса Анна Хилькевич, звезда популярного сериала «Универ», попробовала вжиться в образ Дейенерис Таргариен — «матери драконов», одной из главных героинь фэнтези-саги «Игра престолов». Об этом Хилькевич сообщила в своем Instagram.

Цитата из т/с «Универ. Новая общага». реж Константин Смирнов. 2011. Россия Анна Хилькевич

На снимке актриса предстала в длинном голубом платье, с распущенными волосами платинового оттенка. Хилькевич призналась, что выбранный образ — ее давняя мечта, однако попросила не сравнивать ее с актрисой Эмилией Кларк, сыгравшей Дейнерис в сериале.

Вместе с Хилькевич в кадр попал актер Станислав Ярушин, также снимавшийся в «Универе». По-видимому, Ярушин изображает другого персонажа саги — Тириона Ланнистера. Для какого мероприятия российские актеры перевоплотились в вымышленных персонажей, пока неизвестно. Стоит отметить, что под снимком Хилькевич за несколько часов оставили «лайки» больше 190 тыс. пользователей.