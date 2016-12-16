Ереван, 16 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 16 декабря принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна и обсудил актуальные тенденции развития ЕАЭС в условиях сложной глобальной экономической ситуации, влияние на экономику Армении членства в ЕАЭС, нынешний уровень сотрудничества между странами-членами и перспективы развития, а также вопросы, касающиеся предстоящего заседания высшего совета Союза.

Аппарат президента Армении

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Саргсяна, последний, в частности, заметил: «Мы вместе находились у истоков процесса присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, и став членом этого союза, имели ожидания существенно улучшить экономическую ситуацию в Армении. К сожалению, членство совпало с международными экономическими процессами, которые негативно повлияли на экономику страны, и по отношению к Евразийскому экономическому союзу наши граждане все еще, мягко говоря, находятся в состоянии ожидания, хотя я уверен, если бы мы не вступили в ЕАЭС, негативных тенденций было был больше. За этот период, уверен, проведена громадная работа, и всего через десять дней мы получим возможность подвести определенные итоги».

Президент Армении подчеркнул важность концептуальных документов и решений, включенных в повестку дня заседания Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге, в том числе, Таможенного кодекса Евразийского Союза, принятие которого, по убеждению президента Армении, привнесёт в таможенную практику Союза лучший международный опыт таможенного администрирования, благодаря чему предприниматели и население получат облегченный и современный способ работы с таможенными структурами.

Серж Саргсян подчеркнул также большое значение работы в направлении укрепления торгово-экономических связей в направлении третьих стран, отметив, что армянская сторона в этом деле использует свой опыт и потенциал отношений с отдельными странами. «Мы активно поддерживаем переговорный процесс между Евразийской комиссией и нашим традиционным партнером — Ираном, для максимально быстрого и эффективного выхода на подписание соглашения о зоне свободной торговли», — отметил Серж Саргсян.

Тигран Саркисян, в свою очередь, в связи с вопросами повестки Евразийского экономического союза проинформировал, какие есть вопросы по состоянию на сегодняшний день, по которым комиссия работает со всеми странами. «С вами мы обсудим те приоритеты, которые, по вашему мнению, должны быть в центре нашего внимания, с целью углубить наш интеграционный союз, чтобы все страны-члены получили те экономические выгоды, относительно которых сформировались серьёзные ожидания как в среде общественности, так и у политических деятелей», — сказал Тигран Саркисян.