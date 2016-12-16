Чебоксары, 16 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии определились с ростом платы за коммунальные услуги для населения на 2017 год. С 1 июля следующего года в республике индекс изменения платы составит 3,9%. Предельно допустимое отклонение от индекса — 2,3%, таким образом, максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях республике ограничено индексом 6,2%, сообщили ИА REGNUM в Госслужбе по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

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В соответствии с указом главы Чувашии предельные индексы по 276 муниципальным образованиям составят 4,4%, в пяти — до 6,2%, в 15 муниципальных образованиях превысит 6,2%. В министерстве поясняют, что в основном основанием для превышения стали установленные нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для обеспечения населения горячим водоснабжением. Это касается городов Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля, а также поселений Ибресинского, Козловского, Красноармейского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского районов.

Отметим, что в Чебоксарах превышение предельного индекса связано с ростом тарифа на тепловую энергию на 24,83% в доме по Складскому проезду, 14. Это подорожание затронет 164 граждан, или 0,034% от общей численности населения города.

В ведомстве заверяют, что в среднем по Чувашии изменение платы граждан с 1 июля 2017 года составит 3,9%. Индекс потребительских цен, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ, составит 4,7%.

Отметим, что в Чувашии жители часто жалуются на обоснованность расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют обращения в Госжилинспекцию республики: за 11 месяцев 2016 года в ведомство поступило 5655 обращений граждан, что на 869 больше аналогичного прошлогоднего периода. Из общего количества обращений 2125 касались обоснованности расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. В результате проверок со стороны исполнителей коммунальных услуг с начала 2016 года выявлено 329 нарушений порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, правил управления многоквартирным домом. В целях устранения выявленных нарушений выдано 287 предписаний на проведение перерасчета (возврата) платы за жилищно-коммунальные услуги населению республики на сумму более 4,313 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия вошла в число десяти регионов РФ с максимальным ростом цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. По удорожанию платы за ЖКУ республика находится на 9-м месте в России, в том числе по росту платы за холодную воду и водоснабжение — на 4-й позиции среди регионов страны.

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