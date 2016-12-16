Москва, 16 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, предусматривающий новый вид постановления, принимаемого Конституционным судом РФ по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Речь идет о постановлении о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в истолковании, данном КС.

Савин А. С Здание Конституционного Суда РФ

В случае принятия такого постановления при применении соответствующего нормативного акта или договора исключается любое иное их истолкование, а на последствия принятия такого постановления распространяются положения федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ» и иных федеральных законов, установленные для случаев признания нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции страны.

Закон предусматривает также прямое закрепление принципа недопустимости применения нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с истолкованием, данным КС.

Вместе с тем Федеральная палата адвокатов (ФПА) считает, что необходимо предусмотреть внесение корреспондирующих поправок в УПК и ГПК РФ, которые позволят пересматривать ранее вынесенные решения судов по новым обстоятельствам на основании такого постановления КС.