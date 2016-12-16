Москва, 16 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 17 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 11,47 копейки и составил 61,7515 рубля. Курс евро к рублю упал на 13,3 копейки — до 64,4809 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,2 копейки — до 62,9797 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 декабря Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил евро. Курс американской валюты вырос на 83 копейки по отношению к рублю и составил 61,64 рубля. Стоимость евро, напротив, понизилась на 14 копеек и составила 64,61 рубля. Нефть марки Brent торгуется на уровне $54,22.