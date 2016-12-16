Москва, 16 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «непристойным» поведение Вашингтона, когда официальные лица обвиняют Россию в хакерских атаках, не предоставляя никаких доказательств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, нужно или прекратить говорить об этом или, наконец, привести какие-то доказательства. «А иначе это выглядит уже весьма непристойно», — сказал Песков.

Президентские выборы в США закончились более месяца назад, однако обвинения России во влиянии на их итог с помощью хакерских атак не прекращаются. Так, глава Белого дома Барак Обама в интервью радиостанции NPR заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России в связи с якобы «вмешательством Москвы» в президентские выборы в США.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что в кибератаках на предвыборный штаб Демократической партии во время выборов президента США замешано российское руководство.

«Представители американских спецслужб с «высокой долей уверенности» полагают, что российский президент Владимир Путин был лично вовлечён в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в США», —сообщил телеканал.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест утверждал, что Трамп был в курсе этих действий. и это помогало ему и вредило избирательной кампании его оппонента — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Трамп в ответ назвал его «глупым человеком».