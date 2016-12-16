Мурманск, 16 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Ситуация в сельском хозяйстве Мурманской области «остаётся проблематичной». Об этом, как передаёт корреспонден ИА REGNUM, губернатор Марина Ковтун сообщила в своём докладе, посвящённом итогам 2016 года и основным задачам на 2017 год.

Поль Гоген Желтый. Стог сена (Золотой урожай)

«Отдельных успехов мы всё-таки добились», — констатировала губернатор.

К успехам глава региона отнесла, в частности, текущее состояние сельхозпредприятия «Полярная звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы на сельхозпредприятии «Полярная звезда» в Мурманской области сложилась непростая экономическая и социальная обстановка. Из-за неразберихи с собственниками предприятие лихорадило: копились долги перед налоговыми органами, происходили перебои в поставках кормов для животных. Работники предприятия не получали заработную плату. Весной в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Сейчас многострадальное мурманское сельхозпредприятие «Полярная звезда» не вызывает опасений у заполярных властей.

«Меры поддержки сельхозсектора мы совершенствуем, — сообщила Ковтун. — И настраиваем под потребности производителей. Однако индекс сельхозпроизводства всё ещё находится в области отрицательных значений. Я ставлю задачу перед профильным министерством на будущий год обеспечить необходимые условия для восстановления его объёмов».

Напомним, о том, что мурманские власти не могут освоить средства на поддержку сельского хозяйства, стало известно летом текущего года. Это связано, в частности, с тем, что предприниматели часто не соглашаются выйти из «тени», чтобы получить грант.

Всего в бюджете Мурманской области на поддержку местных сельхозпроизводителей в 2017 году заложено порядка 350 миллионов рублей.