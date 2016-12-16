Липецк, 16 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Липецке с 15 декабря приостановлен образовательный процесс ещё в 24 классах 12 общеобразовательных учреждений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, на «внеплановые каникулы» школьников отправили, чтобы не допустить массового распространения гриппа и ОРВИ.

Tverigrad.ru Карантин

По несколько классов отправлены на карантин в школах №№ 2, 5, 8, 14, 17, 18, 20, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 47, 51, 52, 55, 65, 68, 69, лицее №3, гимназии №12, лицее №44, гимназии №69. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории области оценивается как нестабильная, имеющая тенденцию к осложнению.

По данным городского департамента образования, руководители всех образовательных учреждений обязаны проводить профилактику. В образовательных учреждениях должны поддерживать оптимальный тепловой режим, обеспечить соблюдение режимов профилактической дезинфекции и проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства, ежедневно контролировать посещаемость в классах и уточнять причины отсутствия детей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11декабря в Липецкой области зарегистрировано 6283 случая ОРВИ и гриппа, в том числе гриппа — 26 случаев, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе. 68% всех случаев гриппа и ОРВИ зарегистрировано в областном центре. За эту же неделю было зарегистрировано 183 случая пневмоний. Среди заболевших 57,3% составляют взрослые.

Кроме Липецка, на карантин отправляют отдельные классы в образовательных учреждениях города Ельца, а также Елецкого, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского районов. Всего в регионе за бюджетные средства привиты 440 тысяч человек — 38,1% населения.