Ереван, 16 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Думаю, республиканцы пойдут на выборы собственным списком, заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов после заседания исполнительный органа партии поздно вечером 15 декабря.

Photolure «Просвещенная Армения», «Гражданский договор» и «Республика» подписывают меморандум о совместной политической деятельности

В тоже время по словам пресс-секретаря, исполнительный орган РПА предвыборную стратегию и тактику пока не обсуждал.

Как отметил Шармазанов, принимая во внимание опыт прошлого, в список правящей партии также войдут представители тех политических партий, которые в течение многих лет шли или готовы идти с партией одной дорогой.

«Если помните, в нашей фракции есть представители партии «Национальное единство», Христианско-демократической партии Армении, партии «Конституционное право», Объединенной либеральной национальной партии, есть и грузинские армяне, и земляческий союз «Джавахк» и «Благочестивое поколение». То есть, фракция РПА состоит не только из республиканцев, но и из представителей тех общественных и политических единиц, которые в течение многих лет поддерживали Сержа Саргсяна и политический курс Республиканской партии», — сказал Шармазанов.

Между тем на оппозиционном поле состоялось первое объединение. 12 декабря партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, «Гражданский договор» Никола Пашиняна и «Республика» Арама Саркисяна официально заявили, что пойдут на парламентские выборы, а также на выборы в Совет старейшин Еревана блоком.

В меморандуме о совместной политической деятельности три силы говорят о привлечении в их блок новых партий, однако подробностей не сообщают.

Из партий, которые имеют фракции в нынешнем парламенте «Партия процветающая Армения» ждет возвращения в политику бывшего лидера партии Гагика Царукяна, который уже заявил, что примет участие в парламентских выборах в апреле 2017 года, однако формат своего участия обещал уточнить позднее.

Что касается оппозиционной партии «Наследие», которая по мнению многих политологов фактически распалась, то единственный представитель партии в парламенте Заруи Постанджян, скорее всего примкнет к одной из партий или оппозиционных блоков, а сама партия в выборах участие не примет.

Партия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна «Армянский национальный конгресс» (АНК) также обсуждает возможность объединения в оппозиционный блок, однако скобки пока не раскрывает. Скорее всего АНК не удастся договорится с другими партиями, и оппозиционная сила примет участие в выборах отдельно. Можно предположить, что в списке АНК будут также представители «Народной партии Армении» Степана Демирчяна. Не случайно, что из множества политических сил на съезд АНК, который состоится 17 декабря, приглашена только Народная партия.

В АНК уже заявили, что список партии возглавит бывший президента Армении Левон Тер-Петросян.

Партия «Единение» бывшего главы МИД Армении Вардана Осканяна также ведет переговоры с различными политическими силами с целью участия в парламентских выборах единым блоком.

Бытует мнение, что Осканян мог бы сформировать альянс с бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном и лидером партии «Наследие» Раффи Ованнисяном. На вопрос, считает ли он возможным подобный альянс, лидер партии «Единение» ответил: «С Раффи Ованнисяном я встречался и буду встречаться снова, мы там ведем некоторые обсуждения. К Сейрану Оганяну я, конечно же, отношусь с большим уважением, мы работали вместе, я очень положительно отношусь к нему. Если он решит войти в политику и участвовать в парламентских выборах, то почему бы и нет. Я вижу сотрудничество с ним. Думаю, что если тройка, которую вы назвали, создаст блок, то это будет довольно неплохой альянс. Но повторюсь: пока для этого нет оснований. Время покажет, будут ли такие развития или нет», — сказал Осканян в эфире радио «Азатутюн».

Таким образом за три с половиной месяца до парламентских выборов очевидно, что за попадание в парламент оппозиционные партии будут бороться друг с другом.

Гагик Царукян же воспринимается как козырь, который неожиданно для многих достал президент Серж Саргсян.

Как ранее писало ИА REGNUM, Серж Саргсян решил построить в стране двухпартийную систему, когда в ней действуют две большие основные партии и куча ничего нерешающих и практически ни на что не влияющих маленьких партий.

Царукян же возьмёт под свое крыло всех тех кому не нашлось место в списке РПА, а также тех «оппозиционеров» у которых нет никаких шансов попасть в новый парламент, но которые оказывали Сержу Саргсяну разные услуги, как например, поддержали смену Конституции, по которой в 2018 году Саргсян оставив пост президента, сохранит власть в своих руках, так как, согласно новому основному закону Армения становится парламентской республикой. А в парламентской республике фактическим главой государства будет премьер-министр.