Оттава, 16 декабря, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Канадские специалисты подсчитали, какой объем воды сосредоточен во всех озерах мира, а также выяснили, на какую страну приходится больше всего естественных водоемов. Результаты исследования, основанного на данных со спутника, опубликованы в журнале Nature Communications,

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеро Рица

Количество озер, площадь поверхности которых превышает 10 гектаров, или 14 футбольных полей, составляет 1,4 млн. Все вместе они содержат более 180 тыс. кубических километров воды. При этом 85% воды содержатся в 10 крупнейших озерах. 62% объема озерной воды приходится на Канаду, где насчитывается 900 тыс. мелких и крупных озер. Водоемы сформировались здесь после таяния ледников, начавшегося около 10 тыс. лет назад.

Если сложить береговые линии всех озер, получится расстояние в 7 млн км, примерно в 10 раз превышающее дистанцию между Землей и Луной. Если всю накопившуюся в озерах воду равномерно распределить по поверхности Земли, толщина ее слоя составит 1,3 м.