Токио, 16 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Последние события в Пальмире, которая была вновь захвачена боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), свидетельствуют о несогласованных действиях между международной коалицией, сирийскими властями и Россией. Об этом, как передает RT, сообщил президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

«Все, что происходит в Пальмире — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией», — сказал глава государства.

При этом Путин также добавил, что он уже много раз заявлял о необходимости объединения усилий различных стран в борьбе с терроризмом.

«Для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2016 г. боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после двухдневных боев вновь захватили город Пальмира в сирийской провинции Хомс, архитектурное наследие которого входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По разным данным, атаку на сирийской город осуществили более 5 тыс. членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), имевших тяжелое вооружение и десятки единиц бронетехники.

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