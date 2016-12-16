Мурманск, 16 декабря, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В 2017 году мурманские власти сосредоточатся на разработке инструментов по управлению Кольской опорной зоной России в Арктике. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, губернатор Марина Ковтун заявила в своём докладе, посвящённом итогам 2016 года и основным задачам на 2017 год.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

«Мы продолжим работу по формированию закона по развитию Арктической зоны, — заявила Ковтун. — Якорным проектом Кольской опорной зоны является Мурманский транспортный узел. Несмотря на общую тенденцию сокращения федерального финансирования, нам общими усилиями удалось добиться сохранения объёмов поддержки на его реализацию. Проект идёт хорошими темпами».

По словам губернатора, одной из главных задач для правительства по-прежнему является поддержка и стимулирование инвестиций.

«Нами создана чёткая и прозрачная система сопровождения инвестиционных проектов, которая уже показала свою эффективность в работе с инвесторами любого масштаба, — пояснила Ковтун. — На сегодняшний день правительством области заключено 12 соглашений о государственной поддержке стратегических и приоритетных инвестпроектов. Общий объём инвестиций по этим проектам превышает 90 миллиардов рублей. В рамках проектов предполагается создать более 7 тысяч рабочих мест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Кольскую опорную зону по прогнозам властей войдут более 30 проектов. К приоритетным, в частности, отнесены проекты создания специализированной верфи по строительству крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и строительства опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов компании «Роснефть».

Добавим, в Мурманской области считают, что создаваемый транспортный узел многократно увеличит преимущества единственного на севере России незамерзающего порта. Согласно Стратегии развития транспортной системы России до 2030 года, которая была принята правительством РФ, на Мурманский транспортный узел будет приходиться около 70 млн тонн