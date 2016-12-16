Москва, 16 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения участка строительства Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта заявил, что за три года в Москве построят более 350 км новых дорог, сообщает «Коммерсантъ».

Ds.mos.ru Новая дорога в Москве

По его словам, в Москве и в московском транспортном узле ведется масштабное строительство совместно с Росавтодором и коллегами из Московской области. С 2011 года всего построено около 500 км. дорог, в том числе 160 искусственных сооружений и еще столько же внеуличных пешеходных переходов.

Это составляет более 10% улично-дорожной сети, сказал Собянин. В 2017—2019 годах будет построено еще более 350 км новых дорог, включая 70 искусственных сооружений. Будут завершены проекты Южная рокада, Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, реконструкция Калужского шоссе и связка между Калужским и Киевским шоссе в новой Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стройкомплекс Москвы в погоне за «миллионами квадратных метров» жилья и новыми километрами дорог, буквально сметает все на своем пути. В частности городские власти, не считаясь с мнением жителей и экспертов, развивают сеть автотрасс, при строительстве которых под нож бульдозеров идут особо охраняемые природные территории, исторические памятники.

Ярким примером этого является строительство магистрали от улицы авиаконструктора Петлякова до существующей дороги к поселку «Бристоль», и трассы Солнцево — Бутово — Видное в Новой Москве. Как не раз заявляли экологи и местные жители, эти два объекта дорожной инфраструктуры просто уничтожат реликтовый Ульяновский лесопарк.