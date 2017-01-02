Вашингтон, 2 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Результатом анализа наиболее популярных запросов пользователей в течение минувшего года стал видеоряд, представленный поисковой системой Google. Ролик, напоминающий о главных трендах 2016 года, опубликован на Youtube.

Keng Susumpow Офис компании Google

Так, интернет-пользователи активно наблюдали за ходом президентских выборов в США и процессом Brexit, событиями в Сирии, состязаниями на Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Их не оставили равнодушными теракты во Франции и посадка ракеты SpaceX.

Видеоряд включает кадры со знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: это актер Алан Рикман, музыканты Принс и Дэвид Боуи, боксер Мохаммед Али и персонаж сериала «Игра престолов» Джон Сноу, тем не менее, «воскресший» в одном из эпизодов.

Трендами года также стали хит японского музыканта Кацухико Косаки «Pen Pineapple Apple Pen», который просмотрели более 100 млн пользователей, клип Бейонсе на песню «Hold Up» (около 60 млн просмотров), а также компьютерная игра Pokemon Go.