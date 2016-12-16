Манила, 16 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Филиппины не будут протестовать против действий КНР, направленных на укрепление обороны искусственных островов в Южно-Китайском море, заявил глава МИД Филиппин Перфекто Ясай, сообщает 16 декабря Reuters.

Jian Kang Китайский ЗРК HQ-9

«Пусть они принимают все необходимые меры для реализации своих национальных интересов … мы оставим все как есть. Между Филиппинами и Китаем есть двухсторонние обязательства», — сказал Ясай.

Напомним, согласно докладу американского мозгового треста Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), опубликованному на этой неделе, Китай устанавливает зенитные и противоракетные системы на искусственных островах в районе архипелага Спратли.

В докладе AMTI говорится, что оборонительные системы на искусственных островах скорее всего будут дублировать зенитный ракетный комплекс HQ-9, который будет задействован на Парасельских островах, расположенных в Южно-Китайском море, к северу от архипелага Спратли.