Тамбов, 16 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Члены фракции «Единая Россия» в Тамбовской областной думе приняли решение исключить из своего состава депутата Дениса Илларионова, который скрыл судимость в ходе избирательной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе проверки этот факт подтвердился. Депутаты пришли к выводу, что коллега дискредитировал своими действиями работу партии.

Tambovoblduma.ru Денис Илларионов

Кроме того, по словам председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, факт заинтересовал и представителей регионального УМВД. На этапе предварительного голосования руководство партии узнавало, есть ли у кандидатов судимости. И тогда из УМВД пришла справка о том, что Илларионов никогда не был осужден.

«По Денису Борисовичу Илларионову была предоставлена справка об отсутствии судимости. Тем не менее, данные факты подтвердились в ходе проверки. На этот счет от нас было письмо в УМВД. И там также ведется служебное расследование», — сказал Евгений Матушкин.

Сам же Денис Илларионов, который присутствовал на заседании, принес свои извинения. Также он сказал, что не отнесся к фактам семнадцатилетней давности с вниманием, «потому что ничего серьезного на самом деле не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года стало известно о том, что депутат был осужден еще в 2000 году по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Однако в избирком он об этом не сообщил, несмотря на то, что погашенная судимость не является основанием для отказа в регистрации кандидата. Избирком также запрашивал документы из УМВД по Тамбовской области. Однако там сказали, что в базе данных фактов о судимости единоросса нет.