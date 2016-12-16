Ярославль, 16 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России возбудило дело в отношении ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Илья Бесхлебный Зима

Признаки нарушения выразились в необоснованном повышении цены на услугу по прогнозу неблагоприятных метеорологических явлений и гидрологическому наблюдению за уровнем воды в 2015 и 2016 годах.

«Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности. В данном случае ФГБУ «Центральному УГМС» придется доказать обоснованность повышения цены на предоставление специализированной информации», — сообщил руководитель Ярославского УФАС Алексей Ширков.

Заседание комиссии для рассмотрения дела назначено на 17 января.