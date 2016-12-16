Вашингтон, 16 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В преддверии Нового года компания Google назвала главные события минувших месяцев, исходя из самых популярных запросов пользователей. Видеоролик, напоминающий об основных трендах 2016 года, опубликован на Youtube.

Terpic.ru Google

Так, пользователи интернета активно следили за ходом президентских выборов в США и процессом Brexit, военными действиями в Сирии, Олимпиадой и Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро. В перечень главных событий попали также теракты во Франции и посадка ракеты SpaceX.

Видеоряд включает кадры со знаменитостями, скончавшимися в этом году, это актер Алан Рикман, музыканты Принс и Дэвид Боуи, боксер Мохаммедом Али и герой фэнтези-саги «Игра престолов» Джон Сноу, тем не менее, «воскресший» в одной из серий.

Трендами года также признаны хит японского музыканта Кацухико Косаки «Pen Pineapple Apple Pen», набравший свыше 100 млн просмотров, клип Бейонсе на композицию «Hold Up» (около 60 млн просмотров), а также игровое приложение Pokemon Go.