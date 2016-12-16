Москва, 16 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Проблемы угольнодобывающей отрасли и шахтеров частично можно решить на законодательном уровне. Об этом этом в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме в пятницу, 16 декабря, заявил член профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам парламентария, можно повысить процент, который идет от продажи залога предприятия-должника на зарплаты работникам, обеспечить бесплатным пайковым углем всех шахтеров-пенсионеров, ввести специальные фонды для ликвидации имущества предприятий банкротов. Разработкой этих инициатив может заняться профильная рабочая группа. Кроме того, депутаты комитета Госдумы по труду должны предпринять ряд шагов для погашения задолженности по заработной плате шахтерам, отмечает парламентарий.

Ситуация с невыплатой заработной платы шахтерам в Ростовской области в очередной раз оголила и вывела на поверхность наболевшие проблемы отрасли. В «заложниках» оказались работники компании «КИНГКОУЛ», а это более 2,5 тысяч человек, задолженность перед которыми на сегодняшний день составляет 300 млн рублей.

«Сотни семей уже более 1,5 лет не получали заработную плату, и это, на самом деле, ужасно», — отметил Щаблыкин. Депутат напомнил, что «после обращения губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева в правоохранительные органы против генерального директора, который является одним из учредителей компании, заведено несколько уголовных дел, и он находится под арестом, идет расследование». По мнению Щаблыкина, «в этом вопросе видна проблема ответственности работодателя, который давал гарантии своим работникам по выплате заработной платы».

«При всей сложности ситуации не стоит превращать такой острый для людей вопрос в политическую акцию. «Раскачивание лодки» сейчас под любыми благовидными предлогами не сможет ни помочь исполнительной власти решить этот вопрос, ни конструктивно провести процесс оздоровления угольной отрасли в регионе», — подчеркнул он.

По словам Щаблыкина, «проблема, возникшая с шахтерами в Ростовской области — это не рядовой случай, и периодически такие вопросы появляются в разных регионах страны».

«Считаю, что мы должны обеспечить законодательное регулирование некоторых вопросов», — обратился депутат к коллегам.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема невыплат заработной платы горнякам Ростовской области с апреля 2015 года переросла в акции протеста в августе текущего года. Более 60 шахтеров ГК «Кингкоул» официально объявили голодовку из-за долгов по зарплате, Всего же в акции участие приняли свыше 100 человек. В митингующими встречу провел глава Ростовской области Василий Голубев. В конце августа ситуация с мертвой точки. Шахтерам начали выплачивать долги. Всего свои реквизиты для перечисления средств конкурсным управляющим предоставили 1970 работников шахт «Кингкоула». В отношении руководства ГК «Кингкоул» были начаты расследования.

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Голодающим шахтерам в Ростовской области начали выплачивать зарплату

Правительство Ростовской области, депутаты Законодательного собрания предприняты меры по изысканию средств на выплаты шахтерам: проблема не раз становилась предметом обсуждения на уровне региона и Федерации. На сегодняшний день из средств областного бюджета выплаты на общую сумму 15,6 млн рублей получила 1121 семья работников «КИНГКОУЛ».

Кроме того, в рамках реализации проекта Территории опережающегосоциально-экономического развития «Гуково» резиденты уже сегодня готовы обеспечить рабочими местами порядка 1000 человек. АО «Донуголь» и «Шахтное управление «Обуховская» отгрузили 400 тонн угля для нуждающихся семей работников и пенсионеров «КИНГКОУЛ». Всего на эти цели планируется отгрузить 1000 тонн угля. С ресурсоснабжающими организациями достигнута договоренность о недопущении отключения за неуплату электрической, тепловой энергии и воды работникам «КИНГКОУЛ», не имеющих источников для оплаты коммунальных услуг.

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Вместе с тем, как отметил Максим Щаблыкин, «возможности региона не безграничны». Основным препятствием для погашения задолженности позаработной плате шахтерам, по его словам является отсутствие у региона соответствующих полномочий. Ростовская область не может «взять и потратить» бюджетные средства на эти цели. Несмотря на имеющиеся трудности, по инициативе губернатора области из внебюджетных источников направлено свыше 20 млн рублей на частичное погашение долга компании по зарплате.