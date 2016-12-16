Москва, 16 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Российской Федерации впервые с начала массовой иммунизации против гриппа (с 1995 года) достигнут охват 40% населения России. Иммунизация населения (детей и взрослых) в рамках национального календаря завершена, сообщили в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация от гриппа

В ведомстве отметили, что системная работа по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа проводилась с августа 2016 года.

В прошлый эпидемический сезон (2015−2016 гг.) против гриппа были привиты 31,3% населения страны. Роспотребнадзор уже начал активную работу по подготовке к эпидемическому сезону 2016−2017 года.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.