Чита, 16 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Возможности бюджета-2016 года почти исчерпаны. Эту информацию подтвердила министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, министр 15 декабря заявила, что по социальным выплатам за 2016 год правительство края рассчитается в первом квартале 2017 года. Она отметила, что в этом году никакие социальные выплаты осуществляться не будут.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике краевого Заксобрания Владимир Хорохордин попросил назвать конкретную дату расчета по всем социальным обязательствам: «Люди должны понимать, когда они получат то, что им не доплатили за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года».

«Гарантировать, что они получат всю кредиторскую задолженность в январе — нельзя. Мы знаем, что январь — это практически «пустой» месяц по доходам. Мы планируем оплатить сложившуюся задолженность в первом квартале 2017 года наряду с текущими платежами», — сказала Марина Кириллова. Добавим, сумма задолженности на сегодняшний день не уточняется.

Представители Минфина также пояснили, что в бюджете 2017 года средства на исполнение нормативно-публичных обязательств заложены на 11 месяцев.

Между тем, как стало известно из сообщений местных СМИ, многодетные матери намерены выйти на митинг против задержки пособий в Чите. Мероприятие запланировано на 20 декабря.

«Митинг мы проводим после заявления Кирилловой о том, что нам денег не ждать за текущий 2016 год. Задержка будет и в январе. Речь идет о долгах по детским пособиям до трех лет за ноябрь — 9,3 тыс. рублей на каждого ребенка, по оплате жилищно-коммунальных услуг — с сентября, доплате за многодетность с ноября и маленьким детским пособиям — за ноябрь. Также краевой капитал некоторые до сих пор не получили, а это 63 тысячи рублей», — цитирует «Чита.Ру» одного из организаторов митинга.

Уточняется, что принять участие в митинге уже запланировали порядка 180 человек. После этого организаторы намерены направить письмо в прокуратуру.

По информации городского портала Читы, многодетные матери планировали выйти на митинг из-за задержки пособий 5 ноября, но после встречи с представителем администрации края мероприятие отменили. Пособия за сентябрь и октябрь выплатили 1 декабря.

Стоит также напомнить, что в декабре текущего года депутаты Забайкалья в шестой раз внесли поправки в бюджет-2016. После принятых изменений основные параметры бюджета выглядят так: доходы — 46,37 млрд рублей, расходы — 47,045 млрд, дефицит — 669 млн рублей.