Москва, 16 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА (Москва) во время зимнего перерыва в чемпионате России планирует провести 9 товарищеских матчей, сообщает Bobsoccer.

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«Два на первом этапе подготовки (как обычно, в последние 2 дня сбора), 3 — на втором и 4 — на третьем, — говорится в сообщении. — Определены и желаемые даты спаррингов, соперники будут утверждены в ближайшее время».

Отмечается, что сборы столичного клуба пройдут в Испании.

После семнадцати матчей чемпионата России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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