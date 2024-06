Токио, 16 декабря, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Россия может усилить свои позиции на рынке сжиженного природного газа (СПГ) благодаря проекту «Сахалин-2». Причем конкурентная борьба на этом рынке будет только усиливаться, поэтому для России крайне важен этот проект. Об этом на открывшемся сегодня, 16 декабря, российско-японском бизнес-форуме в Токио заявил главный операционный директор компании Mitsui & Co («Мицуи энд ко») Хиротацу Фудзивара.

Он отметил, что рынок СПГ будет развиваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вследствие чего усилится конкуренция с Австралией и США. Таким образом, чтоб выиграть в этой борьбе, России необходим «Сахалин-2». А введение еще одной очереди увеличит производство сжиженного природного газа в 1,5 раза.

По словам Фудзивара, сегодня игроки на рынке работают в условиях падающих цен, поэтому именно применение высоких технологий — «залог успеха». А повышение объемов поставок российского СПГ в Японию весьма положительным образом скажется на сотрудничестве между двумя странами.

Фудзивара также заявил, что Mitsui & Co и «Газпром» сейчас ведут обсуждения возможности участия японской компании в проекте «Сахалин-3». Проект прорабатывается детально.

Что касается санкций, то главный операционный директор Mitsui & Co сказал, что его компания работает в условиях санкций, но тем не менее стремится не поддаваться влиянию ограничительных мер, введенных странами Запада в отношении России, и заинтересована в дальнейшем развитии деловых отношений с РФ.

«Мы действуем из расчета среднесрочных и долгосрочных перспектив, основанных на дальнейшем развитии сотрудничества с РФ», — подчеркнул Хиротацу Фудзивара.

Как ранее передавало ИА REGNUM, еще в сентябре на Восточном экономическом форуме глава российского представительства компании Mitsui & Co., Ltd (Mitsui) Хироши Мегуро говорил, что японская сторона планирует участвовать в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Мегуро отмечал, что японское предприятие готово вложить в проект расширения третьей очереди «Сахалин-2» более одного миллиарда долларов. По словам представителя Mitsui & Co., Ltd, газа с «Сахалина-2» не хватает, а проект расположен очень удачно с точки зрения географии, поэтому компания готова инвестировать в строительство третьей очереди.

Отметим, что после катастрофы на «Фукусиме-1» японский энергетический сектор претерпел значительные изменения. Согласно данным BP Statistical Review of World Energy 2015, потребление газа в Японии выросло с 94,5 млрд кубометров в 2010 году до 112,5 млрд кубометров в 2014 году (+19%), угля — с 123,7 млн тонн н.э. до 126,5 млн тонн за тот же период (+2,2%). Мощности в секторе возобновляемой энергетики увеличились с 7,2 млн тонн н.э. до 11,6 млн тонн (+61%). В первые годы после катастрофы был рост и импорта нефти. Однако такие изменении обходятся бюджету Японии очень дорого. По данным McKinsey, рост импорта ископаемого топлива оценивается в дополнительные $28 млрд ежегодно.

Сегодня в рамках форума в Токио было подписано уже множество важных документов о сотрудничестве между российскими и японскими компаниями, в частности энергетическими. Например, «Новатэк» и японская Mitsubishi и Mitsui подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области сжиженного природного газа. Также «Газпром» и Mitsubishi и Mitsui подписали документ о стратегическом сотрудничестве, которое также подразумевает взаимодействие в области СПГ. В частности соглашение с Mitsui предусматривает взаимодействие по различным направлениям, включая расширение проекта «Сахалин-2» и СПГ-бункеровку морского транспорта.

На пресс-конференции в Токио президент РФ Владимир Путин заявил, что заключение мирного договора России с Японией должно превалировать над торгово-экономическими вопросами. Дело в том, что этот договор создаст условия для долгосрочного взаимодействия. Путин подчеркнул, что мирный договор — это приоритет для обеих сторон, экономическое сотрудничество — на втором плане. Москва и Токио 70 лет жили без глубокого сотрудничества между собой, но продолжать это было бы неправильно.