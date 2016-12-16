Токио, 16 декабря, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Решение вопроса о заключении мирного договора России и Японии, а также вопроса принадлежности южных Курил должно отвечать стратегическим интересам и Москвы, и Токио, а также быть принято народами обеих стран. Поэтому решить вопрос в одночасье невозможно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сегодня, 16 декабря.

221.20 Остров Кунашир

«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело», — сказал Путин.

Быстро урегулировать вопрос с Курильскими островами невозможно, но решение, которое в итоге примут народы обеих стран, необходимо искать. Президент России напомнил о декларации 1956 года между СССР и Японией, в которой, как он не раз уже говорил, написано, что декларация начинает действовать после заключения мирного договора.

«Там очень много нюансов и проблем, которые мы должны очень внимательно и очень профессионально в отношении друг друга [разобрать]. И главное — в отношении людей, которые так или иначе связаны с этими территориями», — сказал он.

Путин напомнил о конечной цели переговоров по вопросу островов. «Эти острова, вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а, наоборот, нечто объединяющим и Россию, и Японию», — заявил Путин.

Напомним, 13 декабря Путин заявил, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это анахронизм. Тогда же он напомнил про советско-японскую декларацию: «Там, если вы помните, если вы посмотрите внимательно текст этой декларации, написано, что мы сначала заключаем мирный договор, потом вступает в действие декларация, и два острова передаются Японии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Абэ заявил, что позиция Токио по принадлежности Курильских островов остаётся неизменной — все четыре спорных острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) должны принадлежать Японии.