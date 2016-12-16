Ярославль, 16 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля не поддерживает перераспределение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения и объединение водоканалов области в одно предприятие. Об этом говорится в письме, которое направлено на имя депутатов Ярославской областной думы. Как сообщало ИА REGNUM, Правительство региона заявило о планах по объединению активов в сфере водоснабжения и водоотведения для привлечения концессионера и федеральных бюджетных средств с целью реконструкции сооружений и сетей.

Муниципалитет Ярославля

Для этого региональные власти вышли в Яроблдуму с законом о перераспределении полномочий, но депутаты поддержали закон только в первом чтении. Они решили запросить представительные органы местной власти, крупнейшим из которых является муниципалитет Ярославля. Он же распоряжается ОАО «Ярославльводоканал», номинальная стоимость имущества которого составляет около 6 млрд рублей. Как следует из письма, депутаты не хотят отдавать региону свое крупнейшее предприятие.

«По мнению депутатов муниципалитета города Ярославля, законы о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти субъекта Российской Федерации должны приниматься с учетом позиции представительных органов муниципальных образований и только в случаях, когда органы местного самоуправления не в состоянии качественно и в полном объеме решать вопросы местного значения. В иных случаях перераспределение полномочий (а если говорить по сути, то фактическое изъятие полномочий) противоречит конституционной природе местного самоуправления, подразумевающей самостоятельное решение населением всех вопросов местного значения», — говорится в письме муниципалитета Ярославля.

Запрос Ярославской областной думы по поводу перераспределения полномочий был рассмотрен накануне на расширенном заседании совета муниципалитета. Депутаты пришли к выводу, что представленные документы не позволяют понять, что именно хочет сделать региональное правительство. Муниципалитет считает, что изымать полномочия в этой сфере регион может только в том случае, если местные власти не справляются со своими обязанностями. Между тем «Ярославльводоканал» работает вполне успешно, что признает и само Правительство, которое хочет сделать его «локомотивом» для всех водоканалов.

«Помимо указанного предприятия в сфере централизованного водоснабжения на территории города регулируемые виды деятельности осуществляют 14 организаций. Описание системы и структуры водоснабжения города Ярославля содержится в Постановлении мэрии г. Ярославля от 24.06.2016 № 960 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Ярославля на перспективу до 2030 года». Указанные организации, осуществляющие водоснабжение и водоотведение, свои обязательства исполняют надлежащим образом, обеспечивая доступность данной услуги для населения», — говорится в письме муниципалитета Ярославля.

В связи с этим принятие закона о перераспределении полномочий представительный орган Ярославля считает «преждевременным и требующим дополнительного обсуждения и детальной проработки». Обсуждение законопроекта во втором чтении намечено в Яроблдуме на 23 декабря.