Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Выход на лед запретили в Санкт-Петербурге до 15 января 2017 года, соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, опубликованному на официальном сайте городского правительства, выход на лед рек, каналов и других водоемов Петербурга запрещен с 15 декабря по 15 января, а также в период ожидаемой весенней оттепели с 15 марта по 15 апреля будущего года.

Считается, особенно с учетом постоянных перепадов температур этой зимой, что в течение ближайшего месяца лед только будет только становиться, поэтому его прочность может быть обманчивой.

«Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед», — говорится в постановлении правительства Петербурга.

Добавим, что согласно действующим правилам, период, в течение которого выход на лед считается опасным, ежегодно устанавливается Смольным по предложению профильного комитета и регионального управления МЧС России. За нарушение этого ограничения на гражданина может быть наложен административный штраф в 1−2 тысячи рублей. Выезд на лед на автомобиле чреват штрафом в размере 1,5 — 2,5 тысяч.