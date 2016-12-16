Пекин, 16 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В КНР в 2016 году рождаемость увеличилась на 5,7% и достигла показателя в 17 млн 500 тыс. новорожденных, сообщает 16 декабря Agencia EFE.

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Число новорожденных в этом году является самым высоким в КНР в этом столетии. В 2001 году количество новорожденных лишь едва превысило 17 млн. В последующие годы число новорожденных находилось между 15 и 16 млн человек.

Напомним, с 1 января 2016 года политика «одна семья — один ребенок» была отменена, всем китайским парам было разрешено иметь двоих детей. Около 44% детей, рожденных в первой половине 2016 года, являются вторым ребенком в семье.

Отмена политики «одна семья — один ребенок» была вызвана проблемой быстрого старения населения КНР. К 2055 году в КНР будут проживать около 400 млн человек старше 65 лет (27% от общей численности населения), согласно данным Академии общественных наук КНР.