Астрахань, 16 декабря, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Астраханской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора 16 декабря, на прошлой неделе в инфекционные отделения и стационары области с клиническими проявлениями этих заболеваний были госпитализированы 491 — это 7,8% от общего числа обратившихся за медицинской помощью (6280 человек).

Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

За неделю заболеваемость в целом по населению выросла на 11,1%. Больше всего заболели школьники. В возрастной группе от 7 до 14 лет рост составил 24,4%. Дети от рождения до двух лет стали чаще болеть на 5,4%, 3−6 лет — на 10,4%, 15 и старше — на 17,4%.

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В Астрахани заболеваемость в целом возросла на 12,8%. В областном центре также отмечено превышение эпидпорогов по совокупному населению на 1% и среди детей с 7−14 лет на 11,2%. На неделе с 5 декабря по 11 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в Астраханской области по населению в целом и во всех возрастных группах была ниже недельных порогов. Заболеваемость составила 61,4 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. человек, что ниже недельного 2,3%.

На сегодня, по данным Роспотребнадзора, в организованных детских коллективах групповых вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.