Челябинск, 16 декабря, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Родительская общественность, поддерживаемая гражданами, настаивает на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Руководителю приемной президента РФ по приему граждан в Челябинской области Артему Пушкину поступило заявление, подписанное челябинцами, выступающими против так называемого закона «о шлепках». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в челябинском региональном отделении общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Кирилл Лемох. Родительская радость

Поводом для подачи заявления стало внесение в Госдуму членами Совета Федерации от «Единой России» законопроекта об исправлении самой скандальной части «Закона о шлепках» статьи 116 УК, а именно изъятие слов о «близких родственниках», где можно было за подзатыльник или шлепок в целях воспитания получить до двух лет лишения свободы. Против этого закона на Южном Урале было собрано более 4400 подписей, а по всей стране подписались 203 тыс. 844 человека.

В заявлении указывается, что родительская общественность не удовлетворена локальной победой, о которой говорит тот факт, что законотворцы собираются пересмотреть закон и убрать из него вызвавшие обоснованное общественное возмущение, поправки. Дополнительно к этому, родительская общественность требует принципиального решения и установления порога невмешательства государства в семью, а именно: если жизни и здоровью ребенка нет угрозы, и если дети не замечены в антиобщественном поведении, то в дела семьи не вмешиваться.

«Два года за родительский шлепок» — это не только юридическая «ошибка», которая противоречит здравому смыслу, главное, по мнению представителей «Родительского Всероссийского Сопротивления», — нужно исправить политическую ошибку депутатов и сенаторов. Произошло смешение понятий — насилие в семье и наказание в целях воспитания. У России нет необходимости во всем следовать европейскому опыту, считают общественники, наоборот, есть свои традиции и законодательство, которое позволяет различить жестокое и унизительное обращение, и наказание в целях воспитания.

«Только убрать «два года за родительский шлепок» — это значит, исправить одну юридическую «ошибку», лишь наиболее ярко противоречащую здравому смыслу. Исправлять же нужно политическую ошибку, которая состоит в том, что депутаты позволили себе, вопреки мнению подавляющего большинства народа, провести через думу требование Совета Европы о запрете телесных наказаний. При том, что по опросам более половины родителей такие наказания применяют, другие полагают педагогической ошибкой, и только 2% считают любые телесные наказания преступными», — сообщили в челябинском отделении «РВС».

Также в заявлении отмечено, что лоббисты разрушительных для российской семьи законов, используют недостоверные цифры по насилию, на которые ссылаются депутаты и чиновники разного уровня. По мнению общественников, «это делается для того, чтобы представить картину домашнего насилия как угрожающую и обосновать радикальные изменения в обществе, направленные на ликвидацию порога невмешательства».

Итоговым требованием в заявлении стало предложение: «Родители и иные лица с их согласия вправе свободно выбирать меры воспитания детей, пока эти меры не наносят ущерба физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию». Этот принцип должен быть включён в Семейный кодекс и отражен в Общей части Уголовного кодекса, заявили в «РВС».

Родительская общественность настаивает на встрече с главой государства, так как президент РФ, по их мнению, недостаточно осведомлён о справедливом общественном протесте и в том, что постоянно продолжаются попытки введения новых ювенальных законопроектов.

Отметим, в это же время в приемные президента РФ в крупных городах были поданы (или будут поданы в ближайшее время) заявления от родительской общественности при поддержке простых граждан, с требованием прекращения постоянных попыток навязывания западных подходов в семейной политике.

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