Нальчик, 16 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Причиной взрыва газа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии стала утечка, которая произошла из-за убежавшего на плиту молока. Вылившись на горелку, молоко потушило огонь. Не сразу заметивший это хозяин дома, спустя некоторое время попытался зажечь газ, но произошел взрыв.

Reference.com Молоко на плите

Причиной происшествия стало то, что концентрация газовоздушной смеси в помещении была на тот момент времени взрывоопасной. Таковы выводы газовиков по итогам предварительной проверки, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Нальчик».

Кроме того, выяснилось, что подача газа в домовладение, пострадавшее от взрыва, была прекращена из-за накопленных хозяевами долгов еще в 2014 году. Однако в ходе проверки по факту взрыва, при котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей, была выявлена самовольно установленная кустарным способом в угольную печь газовая горелка, что также могло привести к аварии.

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Пострадавшие от ожогов в Кабардино-Балкарии доставлены в Нижний Новгород

Напомним, 13 декабря в частном домовладении в селении Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадала семья из четырех человек. Врачам не удалось спасти полуторагодовалого мальчика, получившего до 45% ожогов тела.

Родителей ребенка переправили самолетом в ожоговый центр Нижнего Новгорода. У отца поражено 70% поверхности кожи, у матери — 55%. В больнице Нальчика находится также девочка 2015 года рождения. У нее обожжено до 11% поверхности кожи, а также получены ожоги дыхательных путей.