Москва, 16 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Банк России с 15 декабря отозвал лицензии на право осуществления страховой деятельности у ряда компаний и брокеров, действие одной лицензии приостановлено, сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Лицензий лишились ООО «Страховой Брокер МИРТ», ООО «Страховой Брокер ВПБ», ООО «Страховой брокер «КНТ», СОАО «Национальная Страховая Группа», ООО СК «Селена», АО «Страховое общество ЖАСО», ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива», АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» и ООО «Страховая компания «Независимость».

По данным банка России, у ООО «Страховая компания «ВЕКТОР» приостановлено действие лицензии в связи с неисполнением в установленный срок предписаний ЦБ РФ касательно финансовой устойчивости и платежеспособности.

Уточняется, что «Национальная страховая группа» не может страховать обязательную гражданскую ответственность владельцев ТС, ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательную гражданскую ответственность перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Брокеры «Страховая брокерская компания «Альтернатива» и «Страховой брокер МИРТ» лишились лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, а «Страховой брокер ВПБ» и «Страховой брокер «КНТ» — на осуществление страховой брокерской деятельности.