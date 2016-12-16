Таллин, 16 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Министерство социальных дел Эстонии рассматривает в качестве меры борьбы с нечестными продавцами введение системы лицензий на продажу алкоголя. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на советника отдела здоровья населения Министерства социальных дел Трийну Тяхт.

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По ее словам, данное предложение рассматривается среди прочих в рамках составления правительством «Зеленой книги» по алкогольной политике, основные положения которой утверждены в 2011 году. Главными мерами по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя названы ограничение его торговли, постепенный запрет на рекламу, повышение акцизов и популяризация здорового образа жизни.

Говоря о плюсах лицензирования продажи алкоголя в Эстонии, Тяхт отметила, что это заметно уменьшит количество пунктов розничной торговли алкоголем и отрегулирует их «плотность». Помимо учреждений, отвечающих за здоровье, идею лицензирования поддержали и коммерческие организации, в том числе розничные торговые точки. «Они обосновывают свою поддержку тем, что введение лицензий помогло бы отделить ответственных продавцов от безответственных, облегчив первым жизнь», — сообщила Тяхт.

Как сообщила главный специалист отдела защиты потребителей таллинского Департамента предпринимательства Тийна-Мари Метсик, в столице Эстонии торговля алкогольными напитками регулируется Законом «об алкоголе» и постановлением Таллинского городского собрания от 18 сентября 2009 года об ограничении розничной продажи алкогольных напитков и рекламы алкоголя. В соответствии с законом, алкоголь разрешено продавать только в тех местах, которые внесены в регистр экономической деятельности, то есть предприятиям оптовой или розничной торговли или организациям общественного питания. Кроме того, в Таллине крепкий алкоголь можно продавать только в магазинах, общая площадь которых составляет не менее 150 кв. метров.

Для того, чтобы продавать в магазине алкоголь, предпринимателю следует представить в регистр экономической деятельности соответствующее уведомление в сфере розничной торговли, а в случае открытия кафе или ресторана — в сфере организации общественного питания. Уведомление можно подать через портал государственных услуг eesti. ee или через нотариуса.