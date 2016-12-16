Токио, 16 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, прибывший в Японию с двухдневным визитом, попробовал в городе Нагато саке местного производства. Об этом он рассказал 16 декабря в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Отвечая на вопрос о том, как ему понравилось японское гостеприимство и получилось ли прикоснуться к термальным источникам, которыми известен город, Путин ответил, что ему удалось ознакомиться только с одним «горячим источником» — саке. «Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется «Восточная красавица», очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру», — сказал Путин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, текущий визит главы российского государства в Японию стоит рассматривать, как значительный прорыв в отношениях Москвы и Токио, ведь он откладывался с 2014 года. 15 декабря в Нагато состоялась встреча Путина и Абэ, на которой лидеры на протяжении нескольких часов говорили о проблеме заключения мирного договора и территориальном споре вокруг южных Курил.

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