Москва, 16 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама получил «четкий ответ» от президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина на заявление о якобы вмешательстве Москвы в предвыборный процесс в США. Об этом, как передает НТВ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, напомнив, что разговор на эту тему между лидерами РФ и США состоялся «на полях» саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались, — говорит Ушаков. — Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Барак Обама».

Ранее глава Белого дома Барак Обама в интервью радиостанции NPR заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России в связи с якобы «вмешательством Москвы» в президентские выборы в США.

«Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую обсуждал с ним это», — пояснил американский лидер.

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