Москва, 16 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В России очень сильно расходится статистическая оценка уровня бедности населения и оценка самоощущения людей. Об этом сегодня, 16 декабря, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на Всероссийском семинаре-совещании с представителями регионов по социальным вопросам.

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«По статистической оценке в России идет рост бедности, и он составляет 15%, что очень плохо для нас сегодня. Мы должны максимально стремиться к тому, чтобы все-таки вернуться к статистической бедности, потому что по самоощущению людей ситуация с бедностью гораздо хуже», — заявила Голодец.

Кроме того, по ее словам «реальные доходы и реальные зарплаты из-за серого сектора у нас отличаются от той зарплаты, которую мы принимаем в качестве средней, от которой мы считаем всю помощь все пособия и так далее».

«На прожиточный минимум прожить практически невозможно, выживать сложно. Сегодня это расчетный показатель, и мы должны понимать, как нам дальше двигаться, потому что и на показатель прожиточного минимума и всего остального очень сильно довлеет серый сектор, который якобы статистически не принимается во внимание», — отметила Голодец.

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Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе-октябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизились на 5,3%. Просроченная задолженность по заработанной плате по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 3,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,1%.

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