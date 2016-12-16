Токио, 16 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Японии заявил, что намерен совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложить участникам конфликта в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

По его словам, с российской стороны это будет предложено правительству Сирии, а турецкий лидер — представителям сирийской вооруженной оппозиции. «В качестве такой площадки могла быть столица Казахстана Астана», — сказал Путин.

С соответствующей просьбой Путин и Эрдоган обратятся к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, если конфликтующие стороны согласятся. Российский лидер пояснил, что Астана не будет конкурировать с Женевой, где также проходят переговоры по урегулировании сирийского кризиса, а будет дополнять их.

Кроме того, Путин и Эрдоган, обсуждая ситуацию в Алеппо, договорились о том, что Турция оказывает всяческое содействие в выводе тех боевиков, которые будут готовы сложить в Алеппо оружие.