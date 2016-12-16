Москва, 16 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В России начнет действовать новый государственный информационный ресурс — справочник профессий, он будет размещен в открытом доступе в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно закону, справочник станет базовым государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях. В справочник включат более 1,6 тыс. наименований профессий. В справочнике профессий будет приведено краткое описание профессии и перспективы ее развития, требования к образованию, специальные требования по допуску к работе, возможность оценки квалификации, связь с действующими классификаторами социально-трудовой информации.

Формированием и утверждением справочника профессий будет заниматься Минтруда, при этом анализ востребованности профессий отнесен к полномочиям органов государственной власти регионов в области содействия занятости населения. Справочник профессий будет размещен в общественном доступе, на безвозмездной основе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе в интернете. Финансирование мероприятий по ведению и обновлению справочника профессий в 2017 — 2019 годах составит ежегодно 11,2 млн рублей, подсчитали в Минтруда.

Документом также вносятся изменения в закон об альтернативной гражданской службе, которыми уточняются вопросы организации прохождения службы. Соответствующие поправки были одобрены во втором чтении документа. Организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, контролируют исполнение гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, трудовых обязанностей. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этими гражданами по их вине возложенных на них трудовых обязанностей организации привлекают их к дисциплинарной ответственности. При необходимости соответствующие материалы направляются руководителю следственного органа СК РФ по месту прохождения альтернативной гражданской службы этими гражданами для их возможного привлечения к ответственности за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.