Вашингтон, 16 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Американские исследователи впервые смогли обратить вспять процесс развития эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) человека, что позволит ученым получать более хорошие результаты при лечении путем внедрения ЭСК и моделировании генетических болезней. Об этом сообщает портал EurekAlert!

Cellulestaminalicordoneombelicale.it Стволовые клетки

Еще в 1998 году ученым удалось выделить классические эмбриональные стволовые клетки из ранней стадии развития зародыша — бластоцилы. Однако такие клетки с трудом выживают в лабораторных условиях, а трансформировать их можно лишь в некоторые виды тканей.

Теперь, после исследований стволовых клеток мышей, ученые из Школы медицины университета Джона Хопкинса открыли способ, как «омолодить» стволовые клетки человека до такой стадии, на которой они сохраняют необходимые свойства. Для этого исследователи разработали своего рода «3i-коктейль», который включает в себя три соединения-ингибитора, влияющие на развитие клеток. Вещество трансформирует классические ЭСК человека таким образом, что они могут в дальнейшем превращаться в любые ткани организма, использующиеся в дальнейшем для пересадки.