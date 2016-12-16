Челябинск, 16 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Челябинской области в срок до 1 сентября 2017 года будут расселены все зарегистрированные люди из аварийного жилья. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Напомним, всех жителей Челябинской области из ветхо-аварийного жилья, выявленного до 1 января 2012 года, должны расселить до октября 2017 года. В региональном правительстве сроки исполнения программы подтверждают. О чем губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил на совещании с главами муниципалитетов.

«Времени остается мало, надо завершать все работы по реализации программы, в том числе и по сносу аварийного жилья, из которого уже переселили жильцов. Наш опыт по комплексному переселению отметили на федеральном уровне, я считаю это положительная оценка регионального проекта и проводимых работ, поэтому итог всех усилий должен быть положительным и завершиться в срок», — обратился Борис Дубровский к главам муниципалитетов.

Уверенный тон заверений регионального правительства в ноябре 2016 года о том, что программа будет выполнена, сменился опасениями невыполнения программы в полной мере. Аварийное жилье должно быть снесено. На совещании министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин заявил о «крайне медленных темпах» осуществления сноса расселенных аварийных домов. На это косвенно указывает факт отсутствия в отдельных муниципалитетах зафиксированных сроков по сносу аварийных домов, из которых расселили жителей.

«Хотелось бы затронуть еще одно важное условие выполнения программных мероприятий — это снос, расселенных аварийных домов. По состоянию на 14 декабря 2016 года расселено 1164 аварийных многоквартирных дома, из которых снесено 908, что составляет 78% от общего количества расселенных домов», — отметил Виктор Тупикин.

Напомним, в России реализуется программа по переселению жителей из аварийного жилья на 2013−2017 годы. Еще в 2010 году президент РФ постановил, что новую жилую площадь должны получить граждане, проживающие в аварийном. Изначально рассчитывалось, что уже в 2015 году программа будет завершена, но сроки не были соблюдены и программу продлили до 2017 года.

Отметим, в Челябинской области при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года осуществляются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С 2008 по 2012 года было расселено около 186 тыс. квадратных метров. Новое жильё получили более 13 тыс. южноуральцев.