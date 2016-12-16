Москва, 16 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста о том, что Дональду Трампу было известно о российских хакерских атаках, в Совфеде назвали конвульсиями уходящей администрации США, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Это уже какие-то судороги-конвульсии уходящей американской администрации», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Ibtimes.com Джош Эрнест

«Забыли даже о том, что всегда ставилось элитами США, независимо от их партийной окраски, во главу угла, — национальные интересы. Ведь тому же Дональду Трампу, начиная с 20 января, находиться на капитанском мостике корабля по названием «США» по меньше мере четыре года, и попытки его всячески опорочить выглядят совсем не по-американски», — говорит сенатор.

«Думаю, что вновь избранный президент разберется с этим сам. Мы же можем только с сожалением констатировать, что определенные круги в США не остановятся ни перед чем, чтобы не только максимально затруднить реанимацию российско-американских отношений, но и обострить их до крайнего предела. Вот она, главная цель, а все остальное вторично», — заявил Клинцевич, отметив, что «нельзя не видеть, что подобная практика ставит под угрозу и безопасность мира в целом».

Миллиардеру Дональду Трампу было известно о том, что Россия осуществляла хакерские атаки, которые пошли на пользу его президентской избирательной кампании. С таким утверждением выступил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя заявления пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста в связи с недавними публикациями в СМИ об участии российского руководства в хакерских атаках, заявил, что этот человек недостоверно транслирует информацию, к тому же он глуп.