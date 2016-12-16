Калуга, 16 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета Калуги на 2017 год состоялись сегодня, 16 декабря, в областном центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, слушания вел председатель комитета городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков. В них приняли участие депутаты городского парламента, специалисты городской управы, представители общественных организаций, активисты территориальных общин и жители города.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Публичные слушания по бюджету на 2017 год

Начальник управления финансов Екатерина Иванова представила собравшимся основные параметры бюджета и направления расходования бюджетных средств. Общий объем доходов бюджета планируется в сумме 7 млрд 906,7 млн рублей. Объем безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов ожидается в сумме 3 млрд 959,4 млн рублей. Расходы планируются в сумме 8 млрд 187,3 млн рублей, дефицит бюджета составит 280,5 млн рублей.

Расходы на социальную сферу составят порядка 70% — 5 млрд 719 млн рублей. На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» из городского бюджета будет выделено 896 млн рублей, из областного — 2 млрд 277 млн рублей. На реализацию программы по социальной поддержке граждан из городского бюджета выделяется 189 млн рублей, из областного — 908,4 млн рублей, из федерального бюджета — 521,8 млн рублей. На реализацию программы по развитию культуры и искусства выделяется 446 млн рублей. 262 млн рублей будет направлено на развитие физической культуры и спорта. 324 млн рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга».

На совершенствование улично-дорожной сети выделяется 588 млн рублей. На ремонт и асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов выделяется 21,6 млн рублей. 10 млн рублей планируется выделить на ремонт размежеванных дворовых территорий. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано 45 млн рублей. На благоустройство городских территорий выделяется 356 млн рублей.

По итогам обсуждения участники публичных слушаний одобрили проект бюджета и рекомендовали городской Думе утвердить его.