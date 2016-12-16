Магас, 16 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Республика Ингушетия и Иран заключили соглашение о взаимных поставках продуктов питания. Согласно документу из Ирана в Ингушетию будут поставляться финики, орехи сезонные фрукты и сухофрукты, а также другие продукты.

fudowakira0 Пельмени

В свою очередь Ингушетия будет отправлять своему торговому партнеру пельмени, манты, хинкали и другие полуфабрикаты, которые производит предприятие «Мальсагов продукт».

Подписание соглашения состоялось на торгово-выставочной площадке «Евразийского Делового Союза», в московском агрокластере «Фуд Сити», сообщает пресс-служба ЕАДС. Свои подписи под документом поставили руководитель «Ассоциации иранских предпринимателей в России» Вадут Хамеди и глава торгового дома «Ингушетия» на площадках ЕАДС Абубакар Озиев.

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Жители Саудовской Аравии будут лакомиться яблоками и медом из Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. По итогам его визита состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере. Так, в ближайшее время на прилавки торговых предприятий ближневосточного королевства поступят яблоки и мед из северокавказской республики.