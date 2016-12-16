Москва, 16 декабря, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков давал российским спортсменам допинг под видом витаминов. Об этом 16 декабря сообщил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест земельного участка Родченкова.

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По словам следователя, из-за того, что Родченков выдавал спортсменам под видом витаминов допинг, они были впоследствии дисквалифицированы. В РФ против экс-главы лаборатории возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.

СКР также просит допросить Родченкова в США по делу о злоупотреблении полномочиями. Соответствующий запрос о правовой помощи был направлен в США, однако ответа пока нет.

Напомним, 23 августа официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что директор лаборатории мог получить команду от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на уничтожение допинг-проб российских спортсменов. По словам Маркина, Родченков незаконно продавал запрещённые препараты, а потом уничтожал допинг-пробы российских спортсменов.

Родченков получил известность как один из фигурантов допингового скандала. В New York Times в мае 2016 года было опубликовано его заявление, в котором он обвинял Россию в существовании допинговой программы на государственном уровне.

Родченков сам является мастером спорта по лёгкой атлетике. В России как учёный-химик (специализировался на анализе допинг-проб) работал в комитете Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). С 2006 по 2015 года возглавлял в России Антидопинговый центр.

В ноябре 2015 года подал в отставку после заявления независимой комиссии WADA, которая обвинило его в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга спортсменами из РФ. В январе 2016 года уехал в США.