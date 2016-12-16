Москва, 16 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В «Справедливой России» возмущены законопроектом о введении платы за въезд в города, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Как назовут этот новый новогодний «подарок»? Была система «Платон», теперь будет «Архимед», «Сократ»? Несмотря на то, что во многих местах дорог еще попросту нет, правительство хочет «организовывать дорожное движение», регулируя его преимущественно за счет взимания платы с автомобилистов. В итоге же дополнительные поборы с перевозчиков моментально повлияют на цены и тарифы», — указал депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»).

С граждан предлагается взимать плату, а что они получат в виде «компенсации», возмущен он. «Повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок» — а кто этот уровень качества оценивает и почему вообще человека загоняют в общественный транспорт? А что, если ему нужно доехать до дачи, которая находится в паре сотен километров? Сколько раз он должен будет заплатить, если муниципальным и региональным властям понравится «ограничивать» движение?» — задает он вопросы.

Парламентарий уверен: «региональные власти и органы местного самоуправления, смотря друг на друга, не станут экономить деньги жителей и установление платного въезда будет напоминать снежную лавину».

«Кто будет заниматься организацией платного въезда? Какие такие частные компании присосутся к этому процессу? Возможно, именно для обогащения отдельных коммерсантов так активно продавливается платный въезд. Ситуация будет, как и с эвакуацией, которой занимаются частники и стараются просто заработать на этом», — убежден он.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении платного въезда в города.