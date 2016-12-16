Калуга, 16 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Порядка 78 млн рублей было дополнительно направлено в 2016 году в бюджет Калужской области распоряжением правительства РФ от системы «Платон», сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Как отметили в пресс-службе Росавтодора, в настоящее время система «Платон» в автоматическом режиме собирает и обобщает статистику о деятельности перевозчиков и движении грузов. Уже в первый год работы, благодаря сборам, удалось отремонтировать свыше 1000 километров самых проблемных дорог в 40 городах и регионах страны. Это позволило более чем на 10% увеличить общие показатели отремонтированных дорог субъектов РФ. Всего отремонтировано за 2016 год 9,3 тыс. километров региональных и более 8,4 тыс. км федеральных трасс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала на дорогах России с 15 ноября 2015 года. Согласно решению правительства РФ до 31 декабря 2018 года один километр пробега будет обходиться большегрузам в 3,06 рубля за километр. Такова плата водителей большегрузов за нанесение ущерба федеральным трассам.

Кстати, в Калужской области ситуация с большегрузами осложняется из-за близости Москвы, которая притягивает громадные транспортные потоки, которые смещаются с федеральных на региональные дороги. Их ремонт Калужской области обходится в немалую сумму: ежегодно на эти цели выделяется порядка 4 млрд рублей. По мнению областных парламентариев, сбор целесообразно распространить и на региональные трассы, а также следует взять на контроль и движение большегрузов по дорогам населенных пунктов. Здесь муниципалитетам следует проявить большую принципиальность, и они на своем уровне должны вводить ограничения на передвижение тяжелых машин. По этому поводу депутаты Законодательного собрания региона уже выходили на федеральный уровень с инициативой о том, чтобы плата взималась и за проезд по региональным дорогам.

«Важно и то, что благодаря новым правилам появляется система контроля за перемещениями грузов по территории нашей страны. И эту систему необходимо распространить и на региональные дороги, нагрузка на которые может увеличиться из-за того, что на них переместится часть большегрузных машин. А наши дороги изначально были спроектированы на меньшие нагрузки и могут быть очень быстро разрушены, если мы не будем этот процесс контролировать», — считает калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Между тем, около 200 дальнобойщиков области ранее приняли участие в митинге в Калуге, в ходе которого протестовали против введения платы за проезд по федеральным дорогам для большегрузных машин.